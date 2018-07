Atlético de Madrid joga para o gasto, mas avança às oitavas da Copa do Rei Colecionando vitórias seguidas há 40 dias, o Atlético de Madrid ganhou mais uma nesta quinta-feira. Jogando em casa com o um time misto, a equipe de Diego Simeone fez 1 a 0 no catalão Reus Deportiu, da terceira divisão, e carimbou passaporte para as oitavas de final da Copa do Rei.