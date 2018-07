Atlético de Madrid leva a melhor e se reabilita no Espanhol

O Atlético de Madrid contou com sua força na bola aérea para derrotar o Espanyol por 2 a 0, neste domingo, e se reabilitar no Campeonato Espanhol. A equipe vinha de derrota para o Valencia na última rodada, mas com os gols de Tiago e Mário Suárez voltou a encostar nos líderes da competição.

O resultado deste domingo levou o time madrilenho a 17 pontos na quarta colocação, um atrás do Real Madrid. O Barcelona lidera com 22. Já o Espanyol é o 11.º, com nove. Agora, o Atlético volta as atenções para a Liga dos Campeões, já que enfrenta na quarta-feira o Malmö, em casa, pelo Grupo A do torneio.

Neste domingo, o Atlético começou melhor e perdeu boas chances de marcar até abrir o placar aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio e confusão na área, a bola foi alçada novamente e Tiago tocou de cabeça. A bola não foi forte, mas teve potência suficiente para encobrir o goleiro Casilla e entrar.

No segundo tempo, o Espanyol foi para cima, mas o Atlético era quem criava as principais chances nos contra-ataques. Foi assim que Mandzukic quase marcou. Mas aos 26 minutos, Mário Suárez selou o resultado. Após outro cruzamento para a área e toque de cabeça de José Giménez, o meia tocou para a rede.