Atlético de Madrid leva virada e Barcelona pode abrir 11 pontos na ponta

O Atlético de Madrid perdeu de virada para o Sporting Gijón neste sábado e deixou o Barcelona com a possibilidade de abrir 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A derrota por 2 a 1, fora de casam, manteve a equipe do técnico Simeone com 67 pontos, na segunda colocação. O time catalão tem 75 pontos e visita o Villarreal neste domingo. O Sporting deixou a lanterna e agora aparece na 19ª colocação, com 27 pontos.

Os visitantes começaram melhor a partida e pareciam não sentir o cansaço após a suada classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, na qual venceram o PSV nos pênaltis (por 8 a 7) na terça-feira. Griezmann, aos 28 minutos, cobrou falta com perfeição, no ângulo, e abriu o placar para o Atlético.

Na etapa final, a equipe madrilenha recuou e demonstrou não ter forças para ampliar o marcador. O Sporting aproveitou para pressionar e mandou uma bola na trave com Sanabria aos 32. No lance seguinte, o próprio Sanabria acertou o alvo e igualou o marcador. A pressão dos anfitriões continuou e, aos 43, Castro fez o gol da virada.

O Atlético de Madrid volta a campo no dia 2 de abril, quando recebe o Betis no estádio Vicente Calderón. O Sporting Gijón continua sua luta para escapar do rebaixamento no dia 4, contra o Levante, fora de casa.