Atlético de Madrid marca no fim, mas leva empate nos acréscimos pelo Espanhol

O Atlético de Madrid conseguiu marcar no último minuto da partida, mas ainda teve tempo de levar o empate nos acréscimos e ficou no 1 a 1 com o Alavés neste domingo, em casa, no estádio Vicente Calderón, em Madri, na estreia das equipes no Campeonato Espanhol.

Os anfitriões tiveram o desfalque do atacante francês Antoine Griezmann, que cumpriu suspensão ainda por conta de uma partida da última temporada. E apesar de ter total domínio da partida, o Atlético de Madrid só foi marcar aos 45 minutos da etapa final.

O atacante Fernando Torres, que entrou no segundo tempo, foi puxado na área e o árbitro deu pênalti. Gameiro bateu e colocou o time da casa na frente. Parecia que o jogo estava definido, mas os visitantes, que reestrearam na primeira divisão espanhola, foram ao ataque e Manu Garcia bateu de fora da área para garantir o empate.

O Atlético de Madrid volta a campo pela segunda rodada contra outro clube recém-promovido para a elite da Espanha. No próximo sábado, visitará o Leganés. O Alavés receberá o Sporting Gijón no domingo.