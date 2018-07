Atlético de Madrid marca nos acréscimos e derrota o La Coruña pelo Espanhol

Com um gol nos acréscimos da partida, o Atlético de Madrid venceu o La Coruña por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado levou o time visitante à terceira colocação da tabela de classificação, com 23 pontos.

No momento, a equipe está a cinco de distância do líder Barcelona, que joga ainda neste sábado contra o Sevilla, no estádio Camp Nou, em Barcelona. Também abriu três de vantagem sobre o Real Madrid, que caiu para quarto, com 20, mas entrará em campo neste domingo para enfrentar o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O gol da vitória foi marcado por Thomas Partey, aos 46 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta um pouco atrás da meia lua, Gabi rolou para o jogador de Gana mandar uma bomba sem chances para o goleiro Costel Pantilimon.

O Atlético de Madrid agora se prepara para o clássico da capital espanhola contra o Real Madrid, no próximo dia 18, um sábado, em casa, pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol. O La Coruña, com a derrota, permaneceu com 11 pontos e ocupa a 16ª colocação, duas à frente da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe buscará a reação contra o Málaga, no domingo, dia 19, fora de casa.