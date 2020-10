Atlético de Madrid não fura marcação do Villarreal e tropeça de novo no Espanhol

A impiedosa goleada sobre o Granada, há duas rodadas, por 6 a 1, passou a impressão de que o Atlético de Madrid poderia ser um dos protagonistas do Campeonato Espanhol. A equipe do técnico Diego Simeone e de Luís Suárez até pode embalar, mas pelo segundo jogo seguido decepciona e só empata.

Na semana passada, com o balada do ataque entre Suárez e Diego Costa em campo, não conseguiu marcar diante do frágil Huesca. Neste sábado, sem o uruguaio, esbarrou no paredão defensivo do Villarreal e amargou nova igualdade sem gols.

Empatar diante do time de Unai Emeri não foi o pior dos problemas. O fato negativo é que o time colchonero não criou quase nenhuma oportunidade de gol. Foi um jogo sem graça e de difícil seleção para melhores momentos.

O tropeço deixa o Atlético de Madrid na segunda parte da tabela, com cinco pontos. E mostra que Simeone terá trabalho até o jogo diante do Celta, em Vigo, no dia 11.

Quem lidera é o Betis, após 2 a 0 no Valencia, fora de casa. Demais resultados: Real Sociedad 3 x 0 Getafe, Elche 0 x 0 Huesta e Valladolid 1 x 2 Eibar.