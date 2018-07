Atlético de Madrid oficializa retorno de Fernando Torres

O atacante Fernando Torres está de volta ao Atlético de Madrid. Nesta segunda-feira, os atuais campeões espanhóis anunciaram a contratação do jogador, que foi formado nas divisões de base do clube e que estava no Milan. O jogador vai assinar um contrato válido até o término da temporada 2015/2016 com o Atlético de Madrid.

Esta será a segunda passagem de Torres pelo clube. Na primeira, Torres fez a sua estreia entre os profissionais em 2001, quando tinha apenas 17 anos, deixando o time em 2007, vendido ao Liverpool. Nesse período, o atacante disputou 244 partidas pelo Atlético de Madrid e marcou 91 gols.

A contratação de Torres pelo Atlético de Madrid será sacramentada no dia 5 de janeiro, quando a janela de transferências do futebol italiano será aberta. Além disso, o jogador precisará passar por exames médicos antes de assinar contrato por uma temporada e meia com o clube.

Porém, como se tratam apenas de trâmites burocráticos, a contratação de Torres já foi oficializada pelo Atlético de Madrid. E o próprio jogador festejou o retorno ao clube. "Por fim, de volta à minha casa. Obrigado a todos que fizeram esse sonho possível. Força, Atleti", escreveu o atacante em seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Após defender com êxito o Liverpool, Torres foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2011 numa transação milionária, mas não teve muito êxito no clube londrino, sendo cedido ao Milan em agosto deste ano. O espanhol, porém, esteve longe de brilhar pelo time italiano, que o contratou em definitivo no último sábado, em um dos passos da negociação para o seu retorno ao Atlético de Madrid.

Mesmo sem brilhar nos últimos anos, Torres possui no seu currículo os títulos da Liga dos Campeões (temporada 2011/2012), da Copa da Inglaterra (temporada 2011/2012) e da Liga Europa (2012/2013) pelo Chelsea. Além disso, foi campeão da segunda divisão espanhola pelo Atlético de Madrid na temporada 2001/2002.

Pela seleção da Espanha, foi campeão da Copa do Mundo de 2010 e das edições de 2008 e 2012 da Eurocopa, sendo o autor do gol do título na final de 2008 e o artilheiro do torneio de 2012. Agora, após marcar apenas um gol em dez partidas pelo Milan, Torres está de volta ao Atlético de Madrid, sonhando em reviver os melhores momentos da sua carreira.