Atlético de Madrid passa fácil pelo Granada e pressiona o líder Barcelona

Embalados por eliminar justamente o Barcelona no meio da semana na Liga dos Campeões, o Atlético dominou o início da partida e abriu o marcador logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O jovem Koke aproveitou sobra do chute de Fernando Torres e abriu o marcador.

O Granada respondeu com um chute no travessão de Rochina, aos 34. Mas foi só um susto. No segundo tempo, o Atlético retomou o controle da partida e ampliou aos 15. Koke deu boa assistência para Fernando Torres, que passou pelo goleiro e ampliou. O argentino Ángel Correa fechou o placar aos 37.

O Atlético de Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, quando visitará o Athletic Bilbao, às 15h45 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Espanhol. O Granada, que ocupa a 17ª colocação com 30 pontos, a um de distância da zona de rebaixamento, recebe o Levante na quinta-feira, às 16 horas, em briga direta contra a degola - o adversário é o penúltimo colocado com 28.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, o Athletic Bilbao derrotou o Málaga por 1 a 0, fora de casa, e roubou a quinta colocação do Celta, que no sábado empatou em 1 a 1 com o Betis - o quinto lugar garante vaga à fase de grupos da Liga Europa. Raul Garcia marcou o gol da vitória que levou o time basco aos 54 pontos, um à frente do rival, que caiu para sexto. O Málaga é o oitavo, com 41.

O Rayo Vallecano derrotou o Villarreal por 2 a 1, em casa, e se afastou do rebaixamento. Com gols de Guerra e Miku, o time anfitrião foi a 34 pontos, na 16ª colocação, a cinco do grupo da degola. Os visitantes continuam em quarto lugar, com 60.

O Sevilla empatou por 1 a 1 com o Deportivo La Coruña, em casa, e agora ficou a quatro pontos da zona de classificação para a Liga Europa. O time anfitrião está em sétimo, com 49. Os visitantes estão em 12º, com 38.