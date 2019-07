Atlético de Madrid pede que liga espanhola impeça registro de Griezmann no Barcelona

O Atlético de Madrid pediu à liga espanhola que impeça a transferência do atacante Antoine Griezmann para o Barcelona devido a uma disputa a respeito do valor do negócio entre os dois clubes, segundo o presidente da liga, Javier Tebas.

O Barcelona, atual campeão espanhol, anunciou a contratação de Griezmann neste mês por 120 milhões de euros, mas o Atlético se queixou que o time catalão não pagou o suficiente para ativar a cláusula de liberação do jogador da França.

A cláusula diminuiu de 200 milhões de euros para 120 milhões no dia 1º de julho, mas o Atlético alega que o anúncio feito por Griezmann em 14 de maio sobre sua saída da equipe prova que ele e o Barça fizeram um acordo muito antes.

"(O Atlético) apresentou uma queixa e pôs em dúvida se deveríamos passar a licença de Griezmann ao Barcelona", disse Tebas à rádio espanhola Onda Cero, nesta quarta-feira.

"Existe um processo que foi posto em andamento, e aqueles que o supervisionam terão que resolver o caso. É possível bloquear a transferência de um jogador. A liga espanhola terá que decidir que curso de ação adotar", disse.

Griezmann já disputou um amistoso com seu novo clube, uma derrota de 2 a 1 para o Chelsea, no Japão, na última terça-feira.