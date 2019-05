Atlético de Madrid perde e deixa escapar chance de garantir 2º lugar na Espanha

O Espanyol derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 0, neste sábado, em Barcelona, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado colocou o time catalão em oitavo lugar, com 47 pontos, com chances remotas de classificação à Liga Europa. A equipe de Madri continua com 74 pontos, nove à frente do Real Madrid, restando três jogos pera o time do técnico Zinedine Zidane, sendo o primeiro deles contra o Villarreal, domingo, em casa.

Em ritmo de treino, o Atlético de Madrid não demonstrou a mesma vontade de outros jogos. Com isso, o Espanyol aproveitou e foi ao ataque em busca das melhores jogadas. Mas o primeiro gol só saiu no último minuto da primeira etapa. Pedrosa fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou para trás. O experiente zagueiro uruguaio Godín tentou cortar e mandou para o próprio gol.

O segundo tempo foi todo do atacante Borja Iglesias, autor dos dois gols restantes. No primeiro, ele recebeu belo lançamento no meio da zaga adversária e demonstrou calma para definir a jogada, aos sete minutos. Aos 44, Iglesias, em cobrança de pênalti, definiu a vitória do Espanyol.

Em Valência, o Levante praticamente ratificou o rebaixamento do Rayo Vallecano e se afastou um pouco mais dos últimos lugares, ao golear o clube de Madri por 4 a 1. O time da casa chegou aos 40 pontos, cinco acima da zona da degola. Já os visitantes permaneceram com 31, só à frente do Huesca, que soma um ponto a menos.

Para permanecer na primeira divisão, o Rayo Vallecano tem de vencer seus dois últimos adversários e ainda torcer para que Girona, Celta e Real Valladolid acumulem vários fracassos nas rodadas finais do Espanhol.