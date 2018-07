Atlético de Madrid perde e deixa técnico ameaçado

Diante dos resultados ruins, a situação de Manzano já parecia bastante complicada no Atlético de Madrid. Agora, com a primeira derrota no Estádio Vicente Calderón nesta temporada, a permanência do técnico parece insustentável.

Neste domingo, Pozuelo abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. O mesmo Pozuelo foi expulso aos 23, mas o Atlético de Madrid não conseguiu reagir nem com um jogador a mais. Assim, Santa Cruz ampliou para o Betis nos acréscimos.

Com o resultado no Estádio Vicente Calderón, o Betis chegou aos mesmos 19 pontos do Atlético de Madrid, mas está uma posição atrás na classificação do Campeonato Espanhol, em 11º lugar, por causa dos critérios de desempate.