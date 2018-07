Atlético de Madrid perde e fica mais longe do Barcelona Único time a ainda ameaçar o título do Barcelona no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid decepcionou neste domingo e perdeu para o Rayo Vallecano, por 2 a 1, pela 23ª rodada. Assim, o vice-líder ficou agora 12 pontos atrás do Barça (62 a 50), que tinha goleado o Getafe por 6 a 1 um pouco mais cedo.