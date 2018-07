Atlético de Madrid perde e fica mais longe do Barcelona no Espanhol

SÃO PAULO - Único time a ainda ameaçar o título do Barcelona no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid decepcionou neste domingo e perdeu para o Rayo Vallecano, por 2 a 1, pela 23.ª rodada. Assim, o vice-líder ficou agora 12 pontos atrás do Barça (62 a 50), que tinha goleado o Getafe por 6 a 1 um pouco mais cedo.

Além de ficar mais longe do líder Barcelona, o Atlético de Madrid passa a sofrer maior ameaça na luta pela segunda posição do campeonato - o terceiro colocado Real Madrid, que ganhou no sábado, está com 46 pontos. Já o Rayo Vallecano, após a boa vitória deste domingo, aparece em sexto lugar, agora com 37 pontos.

Jogando em casa, o Rayo Vallecano abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com os gols de Lass Bangoura, aos três, e Léo Baptistão, aos 32. O Atlético de Madrid só conseguiu descontar nos acréscimos, já aos 50 da segunda etapa, quando o colombiano Falcao Garcia marcou - neste domingo, ele completou 27 anos de idade.

Em outros dois jogos disputados neste domingo no Campeonato Espanhol, duas vitórias de visitantes: Zaragoza 1 x 2 Real Sociedad e Athletic Bilbao 0 x 4 Espanyol. Nesta segunda-feira, acontece uma única partida no encerramento da 23ª rodada: Betis x Valladolid.