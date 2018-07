Atlético de Madrid perde e Real se isola na ponta do Espanhol

MADRI - A 25.ª rodada do Campeonato Espanhol não poderia ser tão perfeita para o Real Madrid. No sábado, derrotou o Elche em casa, foi a 63 pontos e viu o Barcelona cair em San Sebastian para a Real Sociedad, ficando com 60 pontos. Neste domingo, "secou" o Atlético de Madrid, que também tem 60, e deu certo. O rival da capital tomou uma surra de 3 a 0 do Osasuna, que briga contra o rebaixamento, na cidade de Pamplona.

O resultado dá um panorama diferente para a competição. Até esta rodada, a liderança sempre esteve com Barcelona ou Atlético de Madrid, que nesta temporada se incluiu na eterna disputa entre o clube catalão e o Real Madrid pelo título. Na próxima rodada, muita emoção à vista com o clássico da capital entre Atlético e Real, no estádio Vicente Calderón. O Barcelona não deverá ter tanta dificuldade contra o Almería, em casa.

O desastre em Pamplona começou cedo para o Atlético de Madrid. Em 21 minutos de jogo, o Osasuna já vencia por 2 a 0 - gols de Alvaro Cejudo, aos seis, e Armenteros. O time da capital tentou a reação para ir ao vestiário no intervalo com menos prejuízo, mas ele foi maior com o terceiro gol dos mandantes, marcado por Morales, aos 42. No segundo tempo, os visitantes seguiram mal e a derrota foi consumada.

Sem dar chance para o azar, o Athletic Bilbao segue firme na quarta colocação, que dá vaga à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Depois de ver a rival Real Sociedad se aproximar, o time basco derrotou o lanterna Betis por 2 a 0, em Sevilha, e manteve os quatro pontos de vantagem (47 a 43). Muniain, de pênalti, e Fernández Hierro marcaram os gols.

Mais atrás na tabela de classificação, Valencia e Sevilla venceram e seguem vivos por uma vaga na Liga Europa. Em casa, o time valenciano ganhou do Granada por 2 a 1 e está em sétimo lugar, com 35 pontos. Com a mesma pontuação, mas em oitavo por ter desvantagem no confronto direto, está o Sevilla após a vitória sobre o Rayo Vallecano, como visitante, por 1 a 0.