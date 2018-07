Atlético de Madrid perde em casa para o Villarreal no Espanhol

Na luta pelas primeiras colocações no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid foi surpreendido neste domingo. Em casa, no Vicente Calderón, o time perdeu por 1 a 0 para o Villarreal, em partida válida pela 15.ª rodada, e ficou mais distante de Real Madrid e Barcelona, que ocupam as duas primeiras posições.

Com a rara derrota como mandante, o Atlético de Madrid permanece em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, com 32 pontos, e agora sete atrás do Real Madrid, o líder, e três a menos do que o Barcelona. Já o Villarreal chegou aos 27 pontos e atingiu o sexto lugar com a vitória deste domingo.

Atlético de Madrid e Villarreal fizeram um duelo truncado no primeiro tempo, com predomínio do time da casa. Já a etapa final foi mais movimentada, novamente com o Atlético ocupando mais o setor ofensivo - o time, inclusive, teve um gol anulado, de Mandzukic, por falta cometida no lance.

Na parte final do jogo, porém, o Villarreal encontrou mais espaços na defesa do Atlético de Madrid, ameaçando a meta defendida por Moyá. E o gol da vitória do time visitante acabou saindo aos 39 minutos do segundo tempo, sendo marcado por Vietto.

Também neste domingo, o Sevilla não saiu do 0 a 0 com o Eibar, em casa. Assim, o time permaneceu na quarta colocação no Campeonato Espanhol, agora com 30 pontos, enquanto o Eibar é o nono, com 20.

Já o Espanyol bateu o Granada por 2 a 1, em casa, com gols de Felipe Caicedo e Christian Stuani para o 11.º colocado no Campeonato Espanhol com 17 pontos. Youssef El Arabi marcou para o Granada, apenas o 16.º, com 12 pontos.