Atlético de Madrid perde na estreia; Tevez faz 2 em Turim

Uma das sensações da última temporada com o título do Campeonato Espanhol - desbancando Real Madrid e Barcelona - e o vice da Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid começou mal a atual edição do maior torneio de clubes da Europa. Em Atenas, o time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone sofreu com a forte pressão da fanática torcida do Olympiakos e foi derrotado por 3 a 2, na estreia do Grupo A.

Logo aos 13 minutos de jogo, o clube grego saiu na frente com o gol de Arthur Masuaku. Para festa dos gregos, aos 31, Ibrahim Afellay marcou o segundo dos donos da casa. Já bem adaptado ao Atlético de Madrid, o centroavante croata Mario Mandzukic marcou mais uma vez e diminuiu ainda no primeiro tempo, aos 38.

Na segunda etapa, o time espanhol foi para cima em busca do empate, mas cedeu espaços para o Olympiakos. Aos 29 minutos, Mitroglou marcou o terceiro e deixou a vitória dos gregos bem encaminhada. O francês Griezmann diminuiu novamente para o Atlético de Madrid, mas já era tarde.

No outro jogo da chave, em Turim, um show do atacante argentino Carlitos Tevez. Contra o Malmoe, da Suécia, o jogador preterido pelo técnico Alejandro Sabella para a disputa da última Copa do Mundo marcou os dois gols da vitória da Juventus na estreia por 2 a 0.

Apesar do placar, a partida não foi tranquila para a atual tricampeã italiana. Os gols só saíram no segundo tempo e Tevez fez a diferença. Aos 14 minutos, o argentino tabelou com o francês Evra e recebeu livre na área para chutar rasteiro na saída do goleiro. Já aos 45, o gol saiu em uma cobrança de falta perfeita pelo lado esquerdo da área.