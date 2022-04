Atlético de Madrid perde para Mallorca e sequência de 6 vitórias no Espanhol é interrompida

O Atlético de Madrid não teve um sábado de muito brilho pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Mallorca, em jogo que aconteceu no Estadi de Son Moix, em Palma de Mallorca. O time de Diego Simeone volta a perder e a sequência de seis vitórias consecutivas na liga nacional fica pelo caminho.

Por outro lado, o Mallorca volta a vencer após perder seus últimos sete jogos pelo Campeonato Espanhol. O triunfo é importantíssimo para o time na luta contra o rebaixamento e tira o Mallorca da zona de queda. O clube termina a rodada em 17º, com 29 pontos. Já o Atlético de Madrid fica estacionado na quarta colocação, com 57 pontos somados.

Mallorca e Atlético de Madrid fizeram um jogo de muita entrega, mas sem grandes lances ofensivos das duas equipes. Na maior parte do tempo, o equilíbrio prevaleceu. A vitória do Mallorca saiu após um gol de pênalti, já aos 23 minutos do segundo tempo. Vedat Muriqi cobrou alto e não deu chances para Jan Oblak defender.

Agora, os jogadores de Diego Simeone tentarão esquecer o tropeço para tentar reagir contra o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Atlético perdeu por 1 a 0 no jogo de ida. Os times se enfrentam na Espanha, no estádio Wanda Metropolitano, na próxima quarta-feira. Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético receberá o Espanyol na próxima rodada. Já o Mallorca volta a campo para enfrentar o Elche fora de casa.

A derrota do Atlético de Madrid é boa para o Betis, que entrou em campo na manhã deste sábado e venceu o Cádiz por 2 a 1, colando nos rivais da capital espanhola. O Betis chegou a 56 pontos, na quinta posição, a um ponto do Atlético. Já o Cádiz está na 18º colocação, com 28 pontos, e entra na zona de rebaixamento após ser ultrapassado justamente pelo Mallorca.

Jogando no estádio Ramon de Carranza, os gols da partida aconteceram apenas no segundo tempo. Aos 13, Iván Alejo abriu o placar. Aos 33, Cristian Tello buscou o empate após assistência de Fekir. A virada veio aos 40 minutos em cobrança de pênalti de Borja Iglesias.