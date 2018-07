Atlético de Madrid perde para o Almería e deixa escapar a liderança

ALMERÍA - O Campeonato Espanhol pode ter um tríplice empate na primeira colocação, se o Barcelona ganhar neste domingo do Sevilla. Neste sábado, o Real Madrid venceu o Villarreal por 4 a 2 e o Atlético de Madrid perdeu fora de casa para o Almería por 2 a 0. Assim, os três podem terminar a 23.ª rodada com os mesmos 57 pontos.

O Atlético de Madrid entrou na rodada como líder isolado, com três pontos de vantagem sobre os dois rivais. Mas tropeçou neste sábado, ao perder para o Almería. Diante de um time que ocupa apenas a 13.ª colocação no campeonato, agora com 25 pontos somados, o time do técnico argentino Diego Simeone vacilou.

Assim, o Real Madrid ultrapassou o Atlético de Madrid e assumiu a liderança do campeonato, por ter vantagem nos critérios de desempate (melhor saldo de gols). Mas ambos podem ficar para trás neste domingo, caso o Barcelona ganhe em Sevilha - chegaria aos mesmos 57 pontos, mas tem melhor saldo que os dois.

Mesmo jogando com seus principais jogadores, como os brasileiros Miranda, Diego e Diego Costa, o Atlético de Madrid acabou levando dois gols no final do jogo. Verza abriu o placar já aos 35 minutos do segundo tempo. E ele também fez o segundo, cobrando pênalti aos 44, após expulsão do goleiro Aranzubia.