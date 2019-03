Atlético de Madrid perde para o Athletic Bilbao e pode ver Barcelona disparar

Eliminado nesta semana pela Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com uma dura derrota por 3 a 0, o Atlético de Madrid não conseguiu se recuperar neste sábado. Fora de casa, o time foi vazado no segundo tempo e perdeu por 2 a 0 para o Athletic Bilbao, no duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

A derrota no San Mamés manteve o Atlético de Madrid em segundo lugar, com 56 pontos, sendo que o líder Barcelona, com 63, pode ampliar a sua vantagem para dez caso supere o Betis, fora de casa, neste domingo. E o time ficou mais ameaçado pelo terceiro colocado, o rival Real Madrid, que chegou aos 54 após bater o Celta de Vigo (2 a 0) neste sábado. Já o Athletic Bilbao agora está com 37 pontos, em nono lugar, passando a sonhar com uma vaga na próxima Liga Europa.

Mesmo com o Atlético de Madrid atuando como visitante, o técnico Diego Simeone escalou o trio ofensivo com Griezmann, Morata e Diego Costa. Mas o time não brilhou no ataque, tanto que só finalizou seis vezes, duas a menos do que o adversário. E ainda reclamou de um pênalti não marcado na etapa final, após o árbitro consultar o VAR.

Para piorar a sua situação, o Atlético de Madrid foi vazado duas vezes. Na primeira, aos 28 minutos, Íñigo Córdoba deu passe para Iñaki Williams finalizar às redes. Depois, aos 40, Ibai Gomez acionou o bósnio Kenan Kodro, que bateu por cima do goleiro esloveno Jan Oblak para fazer 2 a 0.

Em busca da reabilitação no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid voltará a jogar apenas em 30 de março, quando visitará o Alavés. Um dia antes, o Athletic Bilbao vai atuar fora de casa contra o Girona.