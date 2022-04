Atlético de Madrid perde para o Athletic de Bilbao e permanece em 4º no Espanhol

Sem chances de título, o Atlético de Madrid perdeu grande oportunidade de encaminhar de uma vez a sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao perder para o Athletic Bilbao, por 2 a 0, neste sábado, no estádio de San Mamés, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar do revés, o Atlético de Madrid continua na quarta colocação, com 61 pontos, quatro acima do Betis, quinto colocado, que entra em campo apenas na segunda-feira, diante do Getafe. O Athletic Bilbao, por sua vez, voltou a sonhar com a Liga Europa. Em oitavo, com 51, está a quatro do Real Sociedad, sexto, com 55.

Apesar de ter menos posse de bola, o Bilbao foi mais perigoso neste sábado. Com apenas oito minutos, chegou ao gol com Mario Hermoso, que tentou afastar o perigo e acabou fazendo contra. O gol abalou o Atlético de Madrid, que se viu preso na marcação rival. A melhor chance foi apenas no fim com Kondogbia, mas a defesa levou a melhor ao bloquear o arremate.

No segundo tempo, o Atlético continuou sem espaço, mas assustou em cobrança de falta de Griezmann, no travessão. A resposta do Bilbao foi imediata. Após falta de Hector Herrera dentro da área, o árbitro marcou pênalti. Inaki Williams foi para a cobrança e ampliou, aos 11 minutos.

Em vantagem, o Bilbao deu a bola para o adversário e começou a marcar no seu campo defensivo. O Atlético tentou de todas as formas, mas não conseguiu evitar a derrota. Ángel Correa tentou, no último lance, mas jogou a bola na trave.

Ainda neste sábado, Valencia (10º) e Levante (20º) ficaram no empate por 1 a 1, no Mestalla.