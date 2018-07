Atlético de Madrid perde para o Sporting, mas vai à semifinal da Liga Europa

O Atlético de Madrid foi a Portugal, perdeu para o Sporting por 1 a 0, mas garantiu-se nas semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira. Em um confronto equilibrado em Lisboa, o time espanhol mostrou toda sua experiência nos momentos de maior pressão para aproveitar a vantagem obtida na ida, com o triunfo por 2 a 0, e garantir a classificação.

O resultado deixou o Atlético mais próximo de seu terceiro título da competição, o que repetiria os feitos de 2010 e 2012. O adversário na semifinal será definido em sorteio nesta sexta, mas antes, a equipe volta as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual encara o Levante, domingo, em casa.

Nesta quinta, o Sporting se lançou ao ataque e demorou somente três minutos para levar perigo pela primeira vez, com a finalização de Acuña, de cabeça, que raspou a trave. Aos 11, o time português quase abriu o placar em cobrança de escanteio que encontrou a cabeça de Coates e parou em grande defesa de Oblak.

Os donos da casa começavam a mostrar que o caminho era pelo alto, e foi assim que abriram o placar. Depois de duas tentativas frustradas, de Montero e Bruno Fernandes, foi também de cabeça que o mesmo Montero marcou aos 27 minutos. Após cruzamento da direita, Oblak errou e o colombiano tocou para a rede.

O gol fez o Sporting diminuir o ritmo e chegar somente mais uma vez na etapa inicial, em chute de longe de Bryan Ruiz, que Oblak espalmou. O time da casa diminuiu o ímpeto e deixou claro o desejo de lutar por uma bola. Para o Atlético, a aposta era no contra-ataque.

Na volta do intervalo, os espanhóis se soltaram um pouco mais. Griezmann levou perigo em duas oportunidades, mas os chutes de fora da área saíram por pouco. Do outro lado, Oblak crescia de produção e se tornava fundamental. Foi ele quem impediu o gol de Bruno Fernandes da intermediária, em grande defesa aos 23.

Nos minutos finais, o Sporting se lançou todo ao ataque, e o Atlético aproveitou para criar as melhores oportunidades. Aos 35, Griezmann saiu de frente para Rui Patrício e parou no goleiro português. Dois minutos depois, em lance semelhante, arrancou sozinho e tocou para fora.

OLYMPIQUE CLASSIFICADO

Na França, o Olympique de Marselha derrotou o RB Leipzig e também garantiu a classificação em um duelo emocionante. Após cair por 1 a 0 na Alemanha, o time viu o adversário abrir o placar com um gol relâmpago nesta quinta, mas buscou a virada e conseguiu a vantagem necessária ao golear por 5 a 2.

A situação que já era ruim para o Olympique ficou pior logo com um minuto, quando Bruma abriu o placar para o RB Leipzig. Quem esperava que os franceses desmoronassem se enganou, porque a virada veio tão rápida quanto o primeiro gol. Aos cinco, Ilsanker marcou contra e deixou tudo igual. E aos oito, Bouna Sarr deixou sua marca.

O jogo seguiu aberto e o Olympique buscou o resultado que lhe favorecia ainda no primeiro tempo, com Thauvin. Mas desta vez quem deu a resposta foi o Leipzig. No início da etapa final, Augustin marcou, aos nove minutos, e encaminhou a vaga alemã.

O jogador do Leipzig chegou a pedir silêncio à torcida da casa, só que ela não tardaria em celebrar novamente. Apenas cinco minutos mais tarde, Payet arrancou pela direita, pedalou e bateu com o lado externo do pé, no ângulo, para fazer um golaço. Nos acréscimos, com o goleiro do Leipzig na área tentando um milagre, Sakai finalizou para o gol vazio e ainda fez o quinto.