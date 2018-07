Atlético de Madrid prorroga contrato de Griezmann até 2021

O Atlético de Madrid assegurou a permanência do atacante Antoine Griezmann por ainda mais tempo no clube ao prorrogar o seu contrato por mais um ano. Assim, com o anúncio desta quinta-feira, o jogador francês permanecerá vinculado ao clube espanhol até 2021.

Griezmann está no Atlético de Madrid há duas temporadas, tendo sido o artilheiro do time em ambas. Assim, foi decisivo para o clube a se classificar para a decisão da Liga dos Campeões na última temporada, quando também ajudou o time a ser um dos postulantes ao título do Campeonato Espanhol - a equipe foi a terceira colocada.

"Muito feliz por pertencer a esta família e a este projeto", disse Griezmann, ao site oficial do Atlético de Madrid. "Tenho sorte de estar neste clube que deseja melhorar e chegar ao topo e ajudá-lo a seguir crescendo", acrescentou o atacante.

Antes de chegar ao Atlético de Madrid em 2014, Griezmann estava na Real Sociedad, clube onde iniciou a sua carreira profissional. O atacante, de 25 anos, foi convocado para a Copa do Mundo de 2014 e atualmente defende a seleção francesa na Eurocopa, tendo marcado um gol em partida contra a Albânia.

Além de renovar o contrato de Griezmann, o Atlético de Madrid também trabalha para reforçar o seu elenco. O presidente do clube espanhol, Enrique Cerezo, revelou à imprensa que está em negociações avançadas para contratar o lateral-direito croata Sime Vrsaljko, que defende o italiano Sassuolo e também participa nesse momento da Eurocopa.