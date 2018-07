Atlético de Madrid prorroga contratos de Koke e Juanfran O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira a extensão dos vínculos do meia Koke, até 2019, e do lateral-direito Juanfran, até 2018. Ambos foram titulares do time treinado por Diego Simeone nas campanhas do título do Campeonato Espanhol e do vice-campeonato da Liga dos Campeões na última temporada europeia.