Atlético de Madrid reage e vence Malaga pelo Espanhol

A vitória deixou o novo time do volante Elias, ex-Corinthians, com 26 pontos, na sexta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga Europa. Na quinta-feira, os espanhóis, atuais campeões, foram eliminados na fase de grupo da competição continental. O Malaga segue com 13 pontos, no antepenúltimo lugar da tabela do nacional.

Mesmo pressionado, após a queda na Liga, o Atlético se impôs na casa do adversário e construiu sua vitória em lances de bola parada. No primeiro, o português Tiago escorou de cabeça para o fundo das redes após levantamento na área, aos 22 minutos de jogo.

Os outros dois foram marcados em situação semelhante, no segundo tempo. Aos 21, Dominguez cabeceou para o gol, depois de bate-rebate na área. E, três minutos depois, Tiago novamente acertou a cabeça para marcar o terceiro e fechar o placar.

Mais cedo, o Getafe obteve grande vitória, de virada, sobre o Almeria por 3 a 2, fora de casa. Os anfitriões chegaram a abrir 2 a 0 no marcador, mas Moral, Miku e Boateng trataram de assegurar o triunfo dos visitantes. O Getafe subiu para o sétimo lugar, com 26 pontos, enquanto o Almeria segue em 17.º, perto da zona da degola. Ainda neste domingo, Osasuna e Zaragoza empataram sem gols.