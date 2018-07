Atlético de Madrid recusa proposta árabe por Diego Forlán

DUBAI - O Al-Wasl, time de Dubai que anunciou na semana passada a contratação de Diego Maradona como seu novo treinador, anunciou nesta quinta-feira que o Atlético de Madrid recusou a proposta feita ao clube espanhol para contratar o atacante uruguaio Diego Forlán.

O clube dos Emirados Árabes Unidos informou, por meio de um comunicado oficial, que ofereceu um contrato de empréstimo por um ano ao Atlético de Madrid, a quem acusou de dificultar ao máximo a negociação.

O Al-Wasl disse que foi avisado pelo clube espanhol de que várias outras propostas por Forlán já foram recusadas, sendo que o acumulo das mesmas supervalorizaram o jogador, fato que "criou obstáculos e tornou o negócio impossível".

Eleito pela Fifa o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, Forlán não atravessa um bom momento no Atlético de Madrid. Ele entrou em conflito com o técnico Quique Sánchez Flores e chegou a amargar o banco de reserva em vários jogos.

Maradona assinou um contrato para dirigir o Al-Wasl por dois anos e assumiu publicamente que a questão financeira foi o grande atrativo para ele aceitar o seu primeiro desafio como treinador desde quando comandou a seleção argentina na Copa do Mundo de 2010.