Atlético de Madrid renova com Diego Costa até 2018 O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira a ampliação do contrato do atacante Diego Costa por mais três temporadas, o que garante a renovação do acordo até o dia 30 de junho de 2018. Com esse novo contrato firmado pelo jogador, devem se encerrar as especulações sobre a possibilidade do atacante deixar o clube espanhol na atual janela de transferências.