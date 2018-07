Atlético de Madrid renova com Raúl Garcia até 2018 Contente com a campanha do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, a diretoria do clube madrilenho acertou, nesta segunda-feira, a renovação contratual de Raúl Garcia. O meio-campista, um dos destaques a equipe na temporada, assinou novo acordo com o clube, agora até 30 de junho de 2018 - por mais quatro temporadas, portanto.