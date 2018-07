Atlético de Madrid renova contrato com o zagueiro Miranda até 2016

MADRI - O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do zagueiro Miranda até 2016. O zagueiro brasileiro chegou ao clube em 2011, vindo do São Paulo, e se tornou peça importante da equipe que conquistou nos últimos 12 meses os títulos da Liga Europa e da Supercopa Europeia, além de estar na terceira colocação no Campeonato Espanhol.

As boas atuações inclusive levaram o técnico Luiz Felipe Scolari a convocar Miranda para o amistoso contra a seleção inglesa, disputado em fevereiro. O zagueiro, porém, ficou fora da última lista divulgada pelo treinador, na semana passada, para jogos contra Rússia e Itália.

Miranda tinha contrato com o Atlético de Madrid até 30 de junho de 2014, que agora foi prorrogado por mais duas temporadas. Em uma temporada e meia no clube espanhol, o zagueiro disputou 88 partidas, com cinco gols marcados, o principal deles diante do Chelsea, na conquista da Supercopa Europeia.

"Estou muito feliz. Estava trabalhando para conquistar esta renovação e acho que é um acordo muito bom para ambas as partes. No Atlético me sinto bem, como se estivesse na minha casa. Madri é uma cidade que eu amo. Estou muito feliz aqui", disse Miranda, que agradeceu o apoio da torcida. "Os torcedores são a grande força desta equipe. Eles sempre jogam conosco".