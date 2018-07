Atlético de Madrid renova contrato de Fernando Torres por mais uma temporada

O Atlético de Madrid confirmou nesta quarta-feira que o atacante Fernando Torres permanecerá no clube por mais uma temporada. O tradicional time espanhol renovou o vínculo do jogador, que acabava agora no meio do ano. Ele seguirá no Atlético até o fim de junho de 2018.

"Feliz por poder seguir por mais um ano com vocês. Obrigado por me acompanhar durante tantos anos...", disse Torres, ao comemorar o acerto. O atacante foi formado na base do clube madrilenho e está em sua segunda passagem pelo time profissional. A primeira foi entre 2001 e 2007. Seu retorno aconteceu em 2015.

A volta aconteceu por empréstimo, quando ainda pertencia ao Milan. No ano passado, o Atlético readquiriu os direitos econômicos do atacante. Neste retorno, Torres marcou 28 gols e vem sendo opção recorrente do técnico Diego Simeone nas últimas duas temporadas, incluindo na última edição da Liga dos Campeões, quando o Atlético caiu somente na semifinal.