Atlético de Madrid retoma negociações para levar Rodrigo Caio

O zagueiro e volante Rodrigo Caio, do São Paulo, voltou a ser procurado pelo Atlético de Madrid. O clube espanhol havia retirado a proposta pelo jogador depois do clube do Morumbi ter pedido 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 68 milhões), mas resolveu mudar de ideia e voltar a conversar nos últimos dias para tentar levar o atleta de 21 anos.

A proposta inicial dos espanhóis era de 15 milhões de euros e o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, recusou e pediu 20 milhões de euros para a saída do jogador. O valor é o mesmo oferecido pelo Mônaco, da França, no ano passado, até a negociação ser cancelada por uma grave lesão que levou Rodrigo Caio ser submetido a uma cirurgia no joelho e ficar sete meses sem atuar.

Agora o Atlético de Madrid reabriu as negociações. "O valor que eles estão oferecendo ainda está abaixo daquilo que queremos. Mas ainda estamos conversando. Ainda há tempo para definir isso", disse o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro. O clube do Morumbi tem 80% dos direitos econômicos do jogador, que é o dono do restante. O contrato dele vai até 2018.

Rodrigo Caio é empresariado pela Gestifute, cujo dono é o português Jorge Mendes, agente de jogadores como Cristiano Ronaldo. No Brasil, os representantes dele são os ex-jogadores Deco e Luizão. "As conversas ainda estão acontecendo. Pode ser que feche daqui um dia, dois dias ou até mais tempo. Torço para que tenha uma definição rápida", afirmou Luizão, atacante campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002.

A negociação de jogadores é uma formas que o São Paulo tem de amenizar os problemas nas finanças. No balanço de 2014 o clube fechou com déficit de R$ 100,1 milhões e aumento de 62% no endividamento bancário. Além de Rodrigo Caio, o clube também recebeu propostas pelo atacante João Paulo, de 18 anos. O interessado é o Braga, de Portugal.