Atlético de Madrid reúne 14 mil torcedores em treino aberto

MADRI - O melhor ano da história recente do Atlético de Madrid chegou ao fim nesta terça-feira com cerca de 14 mil pessoas, segundo os números divulgados pelo clube, comparecendo ao Vicente Calderón para um treino aberto aos torcedores. Foi uma forma de comemorar o fim do tabu sobre o Real Madrid, o título da Copa do Rei e a campanha quase perfeita no Espanhol, com 15 vitórias, um empate e uma derrota.

Depois de um treino que durou cerca de 1h45, os jogadores chutaram bolas promocionais para os torcedores e agradeceram o apoio incondicional dos torcedores. O capitão Gabi pegou o microfone a falou com os atleticanos. "Queremos agradecer pelo comportamento de vocês durante todo o ano. Todo jogador do Atlético de Madrid está encantado de contar com vocês. Dia a dia vocês mostram que somos uma grande equipe. Trabalharemos para que 2014 seja um ano ainda melhor que este."

O técnico Diego Simeone, ídolo dos torcedores desde a época de jogador, também falou aos torcedores. "Agradeço a vocês que nos apoiam, como fizeram durante todo o ano. Esperamos que o próximo ano possamos seguir dando alegrias a vocês", comentou o treinador, que prepara o Atlético para enfrentar o Málaga, sábado.