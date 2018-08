Atlético de Madrid se reforça com atacante Kalinic, do Milan

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Nikola Kalinic. O jogador croata estava no Milan e os detalhes financeiros da transação não foram revelados, com o clube espanhol apenas explicando ter firmado um acordo por três temporadas com o jogador.

A chegada de Kalinic ao Atlético de Madrid reforça um setor ofensivo que já contava com nomes de peso, casos de Antoine Griezmann e Diego Costa. E essa aquisição deve contribuir para a saída do atacante Kevin Gameiro, que, de acordo com a imprensa europeia, despertou o interesse do Borussia Dortmund e do Valencia.

Kalinic se envolveu em uma polêmica na Copa do Mundo da Rússia ao se recusar a deixar o banco de reservas e entrar em campo pela seleção croata durante o duelo com a Nigéria, pela fase de grupos, alegando estar com um problemas nas costas. Depois disso, então, o técnico Zlatko Dalic dispensou o jogador.

Apesar do problema disciplinar, Kalinic teria o direito a receber uma medalha de prata pelo vice-campeonato da Croácia na Copa do Mundo, definida com a derrota para a França na final, mas se recusou a recebê-la. Na sua passagem pela seleção, ele acumula 15 gols marcados em 42 jogos.

Hoje com 30 anos, Kalinic marcou 33 gols em 84 jogos disputados pela Fiorentina, que o negociou com o Milan em 2017. Na última temporada, porém, ele teve rendimento ruim, tendo marcado apenas seis vezes em 41 partidas pelo clube rubro-negro. Na sua carreira, o atacante também passou por Hajduk Split, NK Istra, HNK Sibenik, Blackburn e Dnipro.

Antes da contratação de Kalinic, o Atlético de Madrid já havia oficializado as contratações de Rodri, Antonio Adán, do português Gelson Martins, do francês Thomas Lemar e do colombiano Santiago Arias.