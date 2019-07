Atlético de Madrid se reforça com defensor do Espanyol

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do defensor Mario Hermoso. O jogador, que atua como zagueiro e também lateral-esquerdo, estava no Espanyol e foi adquirido pelo clube madrilenho, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas.

Hermoso estava desde 2017 no clube catalão, tendo disputado 59 jogos, com quatro gols marcados nesse período. Antes, passou pelo Valladolid e pelas divisões de base do Real Madrid, tendo atuado pelos times B e C após se profissionalizar. E possui passagens pela seleção da Espanha.

"É uma oportunidade única para crescer na minha carreira esportiva e de voltar para a minha cidade. Estou muito feliz e ansioso para começar com a equipe", disse Hermoso, que vai utilizar a camisa de número 22 no Atlético de Madrid. "É um desafio lindo e importante. Eu quero crescer e ajudar. Eu venho com muita vontade de vestir e jogar com essa camiseta", acrescentou.

Polivalente, Hermoso pode atuar nas posições em que atuam dois reforços brasileiros anunciados pelo Atlético de Madrid nesta janela de transferências: o zagueiro Felipe e o lateral-esquerdo Renan Lodi, posição para a qual o clube também conta com Filipe Luís, que está com o futuro indefinido e na mira do Flamengo.

Bastante ativo no mercado, o Atlético de Madrid também já havia se reforçado nas últimas semanas com o atacante João Félix, os meias Llorente e Herrera, e o lateral Trippier.