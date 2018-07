Atlético de Madrid se reforça com lateral-direito do Málaga

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid reforçou o seu sistema defensivo nesta sexta-feira ao anunciar a contratação do lateral-direito Jesús Gámez, do Málaga. O Atlético de Madrid não divulgou os detalhes financeiros da transação.

O jogador, de 29 anos, chega ao clube para disputar uma vaga na equipe com Juanfran Torres, convocada pela seleção espanhola para a última Copa do Mundo. O diretor esportivo do Atlético e Madrid, José Caminero, destacou a importância da contratação. "Sua experiência vai ajudar muito o nosso grupo", disse.

Gámez vinha sendo titular do Málaga desde que foi promovido aos profissionais do clube em 2005. Assim, ele ajudou o time a alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa em 2013. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Real Madrid na Supercopa da Espanha, em 19 e 22 de agosto. Depois, no dia 25 de agosto, o time vai abrir a defesa do seu título do Campeonato Espanhol contra o Rayo Vallecano, fora de casa.