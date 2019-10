Atlético de Madrid só empata com o Valencia em casa e cai para 4º no Espanhol

Oscilante neste começo da temporada, o Atlético de Madrid só empatou em 1 a 1 com o Valencia, em casa, no Estádio Wanda Metropolitano, neste sábado, e acumulou a terceira igualdade seguida no Campeonato Espanhol. O jogo foi válido pela nona rodada.

O terceiro empate consecutivo fez com que o Atlético de Madrid caísse para a quarta colocação, com 16 pontos. Já o Valencia ocupa o sexto lugar, com 13 pontos.

O time madrilenho teve um bom início de jogo, tanto que encurralou o adversário nos primeiros movimentos. Antes dos 20 minutos, Saúl e Diego Costa chegaram perto de marcar em duas finalizações que passaram rente à trave.

O gol saiu graças a um pênalti marcado pelo árbitro, que viu Cheryshev tocar o braço na bola dentro da área. Diego Costa converteu e abriu o placar. A vantagem dos mandantes se sustentou até os 37 minutos do segundo tempo, quando o time de Madri foi castigado por ter recuado demais e levou o empate em linda cobrança de falta de Dani Parejo.

Nos últimos minutos, o Atlético voltou a pressionar, mas conseguiu apenas forçar a expulsão do meia sul-coreano Kangin Lee. Para piorar, a equipe do técnico Diego Simeone também ficou com dez jogadores depois que o português João Félix se machucou após o treinador já ter feito as três substituições permitidas.

O jovem português de 19 anos torceu o tornozelo direito em disputa de bola com Dani Parejo e preocupa para a sequência da temporada. Quarto jogador mais caro da história do futebol, João Félix foi adquirido por 126 milhões de euros (cerca de R$ 615 milhões à época) e é um dos principais nomes do elenco.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid será pela Liga dos Campeões da Europa, terça-feira, em casa, diante do Bayer Leverkusen. No dia seguinte, será a vez do Valencia visitar o Lille.