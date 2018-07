Atlético de Madrid só empata e fica longe dos líderes

O Atlético de Madrid até que saiu na frente neste domingo, com o gol do atacante argentino Agüero aos 33 minutos de jogo. Mas o Almería empatou ainda no primeiro tempo: o também argentino Piatti deixou tudo igual nos acréscimos.

Com o empate em casa, o Atlético de Madrid foi aos 14 pontos, em sexto lugar no Campeonato Espanhol - está longe do líder Real Madrid, que tem 23. Enquanto isso, o Almería aparece na 16ª colocação, com apenas oito pontos somados.