Atlético de Madrid só empata em La Corunã e pode ver rivais abrirem na liderança

Com o resultado, o Atlético foi a 20 pontos, ainda no terceiro lugar, logo atrás de Barcelona e Real Madrid. Mas os outros dois gigantes espanhóis, com 21 pontos, ainda jogam na rodada e podem ir a 24. O Real recebe o Las Palmas, enquanto o Barcelona pega o Getafe fora de casa. As duas partidas serão no sábado.

O Atlético jogou nesta sexta para ganhar tempo para viajar até o Casaquistão onde, na terça-feira, pega o Astana pela Liga dos Campeões. Mesmo diante de uma viagem longa e um compromisso importante, Simeone não poupou titulares no Riazor.

O time da capital espanhola saiu na frente com um bonito gol de Tiago. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o português acertou um chutaço desde a meia lua, num rebote, e colocou no canto esquerdo do goleiro. Indefensável.

O empate veio aos 32 do segundo tempo, após falha de Giménez. O uruguaio protegia a bola perto da linha de fundo quando foi sacado por Lucas Pérez. O atacante espanhol invadiu a área, cortou um zagueiro, fez o goleiro Oblak atropelar Giménez e bateu para o gol vazio, fazendo também um golaço.