Atlético de Madrid sofre, mas vira contra time da 3ª divisão no 'mini-Camp Nou'

Há seis anos o Reus não conseguia vaga nem para disputar a Copa do Rei, mas nesta temporada eliminou três times antes de chegar esta fase, anterior à de oitavas de final. Líder da sua região na chamada ''Segunda B'', a terceira divisão da Espanha, o time catalão saiu na frente do Atlético de Madrid com um gol de Fran Carbià, aos 30 minutos do primeiro tempo, após falha do zagueiro Hernández.

O jovem defensor francês de 19 anos atuava como titular porque o técnico Diego Simeone optou por poupar boa parte do elenco na estreia do Atlético na Copa do Rei. Mesmo assim, a equipe da capital conseguiu a virada. O argentino Vietto logo empatou, de cabeça, num gol ilegal - ele estava impedido no momento do cruzamento.

O Atlético só passou à frente do placar aos 18 do segundo tempo. Após escanteio cobrado da esquerda, Saúl resvalou de costas para o gol, encobriu o goleiro, e fez bonito gol da virada.

Sem jogos das competições europeias, este meio de semana é dedicado a jogos da Copa do Rei na Espanha. Dos grandes, o Barcelona é o único que já estreou, porque antecipou sua participação no torneio para poder jogar o Mundial de Clubes. Na quarta, recebe o Villanovense, com quem empatou por 0 a 0 na ida.

O Real Madrid também entra em campo na quarta, para pegar o Cádiz, atualmente na terceira divisão. Três encontros envolvem equipes da elite: Las Palmas x Real Sociedad, Espanyol x Levante e Getafe x Rayo Vallecano.