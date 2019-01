Atlético de Madrid sua, mas bate Levante e mantém perseguição ao Barça

O Atlético de Madrid recebeu o Levante neste domingo, encontrou muita dificuldade, mas saiu de campo com mais três pontos. A equipe da capital derrotou o adversário por 1 a 0, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, e manteve a perseguição ao líder Barcelona.

O resultado levou o Atlético a 38 pontos, na segunda colocação, dois atrás do Barcelona, que encara o Eibar, em casa, ainda neste domingo. O Levante, por sua vez, segue no meio da tabela. A equipe ocupa a 11.ª posição, com 23 pontos, sem grandes ambições no momento.

Diante do seu torcedor, o Atlético comandou as ações no primeiro tempo, ocupou o campo de ataque, mas parou na defesa adversária. A equipe chegou a marcar com Koke, em finalização cruzada de dentro da área, mas o árbitro foi alertado pelo VAR e anulou o lance graças a uma falta no início da jogada.

Logo na volta para a etapa final, porém, saiu o gol da vitória. Aos nove minutos, Thomas Partey recebeu pela esquerda e tentou o toque para o meio da área, mas foi bloqueado pela mão de Vukcevic. O árbitro assinalou pênalti, que Griezmann cobrou forte, no canto esquerdo do goleiro para marcar.

O Atlético agora volta as atenções para a Copa do Rei, pela qual encara o Girona na próxima quarta-feira, em casa. Pela mesma competição, o Levante terá a difícil missão de enfrentar o Barcelona, quinta-feira, no Camp Nou.