Atlético de Madrid supera o Almeria e se recupera no Espanhol

Passada a inesperada derrota para o Celta de Vigo, no domingo passado, o Atlético de Madrid se recuperou no Campeonato Espanhol neste sábado ao vencer o Almeria por 3 a 0, diante de sua torcida. O grande destaque da partida foi o francês Antoine Griezmann, autor de dois gols.

Com o resultado, o Atlético se manteve próximo dos líderes da tabela. A equipe tem agora 53 pontos, três abaixo do Barcelona, que tropeçou neste sábado ao ser superado pelo Málaga por 1 a 0, em casa. O líder Real Madrid, com 57, ainda jogará nesta rodada, contra o modesto Elche, domingo, longe dos seus domínios.

Contando com o forte apoio de sua torcida, o Atlético deu poucas chances ao Almeria e resolveu o jogo no primeiro tempo. O placar foi aberto em cobrança de pênalti, duvidoso, de Mario Mandzukic, aos 13 minutos.

Na sequência, Griezmann ampliou a vantagem dos anfitriões ao disparar em velocidade pela direita, entrar na área e bater na saída do goleiro, aos 20. Nove minutos depois, ele aproveitou sobra dentro da área e finalizou para as redes.

No segundo tempo, o Atlético apenas administrou a boa folga no marcador. Nem mesmo a expulsão do brasileiro Guilherme Siqueira, com passagem pelo Ipatinga, nos acréscimos, alterou o placar.

Ainda neste sábado, o Valencia bateu o Cordoba por 2 a 1 e também seguiu próximo dos primeiros colocados da tabela. Graças aos gols de Andre Gomes e Pablo Piatti, o time chegou aos 50 pontos, na quarta colocação da tabela, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.