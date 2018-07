Atlético de Madrid supera Sant Andreu e garante vaga na Copa do Rei

MADRI - Como tinha vencido fora de casa por 4 a 0, o Atlético de Madrid poupou os principais titulares no jogo de volta contra o Sant Andreu, nesta quarta-feira, no Estádio Vicente Calderón, na capital espanhola. Assim, teve trabalho para ganhar por 2 a 1 do time da terceira divisão, conseguindo a virada apenas nos minutos finais. De qualquer maneira, confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei - enfrentará Valencia ou Gimnastic, que decidem a vaga nesta quinta.

Fazendo grande temporada, na qual ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com a mesma pontuação do líder Barcelona, o Atlético de Madrid se deu ao luxo de poupar seus principais jogadores nesta quarta-feira, como o atacante brasileiro Diego Costa. O pequeno Sant Andreu se aproveitou disso para sair na frente no placar, com o gol de Carroza ainda na primeira etapa. Mas o time da casa virou com Héctor Hernández, aos 34, e Alderweireld, aos 45 minutos do segundo tempo.

Em outros jogos disputados nesta quarta-feira, também valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Rei, o Betis confirmou a classificação ao empatar em casa com o Lleida por 2 a 2 - tinha vencido o time da terceira divisão por 2 a 1 na ida. Outro que avançou com empate foi o Almería, que ficou no 0 a 0 com o Las Palmas, da segunda divisão, após a vitória como visitante por 3 a 1. Já a Real Sociedad fez 4 a 0 no Algeciras, da terceira divisão, e se garantiu na competição.