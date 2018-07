Atlético de Madrid terá Mandzukic e Griezmann no ataque em clássico

O técnico Diego Simeone evitou fazer mistério e adiantou nesta sexta-feira que a dupla de ataque do Atlético de Madrid será formada pelo croata Mario Mandzukic e pelo francês Antoine Griezmann no clássico deste sábado com o Real Madrid, no Vicente Calderón, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Amanhã vão jogar Mandzukic e Griezmann", afirmou Simeone, que deve completar a escalação do Atlético de Madrid com o goleiro Miguel Ángel Moya, os defensores Juafran Torres, Miranda, Diego Godín e Guilherme Siqueira, e os meio-campistas Arda Turan, Gabi Fernández, Tiago Mendes e Koke.

Simeone também minimizou os desfalques do Real Madrid, que perdeu nos últimos dias o zagueiro Sérgio Ramos e o meia colombiano James Rodríguez, ambos lesionados, além do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, suspenso. "Não pensamos nas baixas do rival. Pensamos em como encarar a partida e como levá-la ao lado que nos beneficia", disse.

Embora não tenha economizado nos elogios ao Real Madrid, Simeone avisou que não vai mudar o estilo de jogo do seu time para o duelo deste sábado. "Cada um tem seu estilo de jogo. Pode gostar ou não e o futebol é muito bonito porque se pode ganhar de diferentes maneiras. Nós buscamos o mais adequado pelas características dos meus jogadores e pela história do Atlético de Madrid", comentou.

Atual campeão espanhol, o Atlético precisa superar o rival para seguir com boas chances de faturar o bicampeonato, pois está em terceiro lugar, com 47 pontos, sete a menos do que o primeiro colocado Real.