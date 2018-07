Atlético de Madrid triunfa e embola disputa no Espanhol

O líder Barcelona foi derrotado pelo rival Real Madrid no clássico de sábado, em Madri, e os adversários aproveitaram para embolar a disputa pela primeira colocação do Campeonato Espanhol. Sevilla e Valencia já haviam feito a sua parte mais cedo neste domingo. No complemento da nona rodada, foi a vez do Atlético de Madrid, o atual campeão, entrar na briga.

Nos arredores de Madri, como visitante, o Atlético enfrentou o Getafe e venceu com dificuldades por 1 a 0. Com os três pontos, o time chegou aos 20 e fica na quinta colocação. Tem a mesma pontuação do Valencia, o quarto, mas perde no saldo de gols (12 a 8). Barcelona e Sevilla têm 22 pontos cada e o Real Madrid possui um a menos.

Em campo, o jogo foi equilibrado e muito nervoso. O Getafe, que vinha de uma importante vitória de virada contra a Real Sociedad, no País Basco, estava disposto a dificultar as coisas para o atual campeão nacional. E conseguiu até pouco antes do final do primeiro tempo. Aos 40 minutos saiu o gol da vitória do Atlético de Madrid. O centroavante croata Mario Mandzukic aproveitou sobra na área e mando a bola para a rede.

Na segunda etapa, o Getafe foi ao ataque, mas não teve forças para superar a bem postada defesa do Atlético de Madrid. Ainda mais depois da expulsão de Alexis, logo aos 12 minutos. Com 10 pontos, o clube dos arredores de Madri está na 12.ª colocação.