Atlético de Madrid vence, continua caça ao Barça e ainda sonha no Espanhol

O Atlético de Madrid manteve o sonho do título neste sábado ao fazer a lição de casa no Campeonato Espanhol. Com o apoio da torcida, derrotou o La Coruña por 3 a 0 e evitou que o Barcelona aumentasse sua vantagem na liderança, após goleada de 6 a 0 sobre o Getafe, mais cedo.

Com o triunfo, o time do brasileiro Filipe Luis chegou aos 67 pontos e manteve a diferença de oito pontos para o rival da Catalunha, que tem 75. Logo atrás dos dois times vem o Real Madrid, com seus 60 pontos. A equipe de Cristiano Ronaldo, contudo, ainda entrará em campo nesta rodada, para enfrentar o Las Palmas, fora de casa, neste domingo.

O time do técnico Diego Simeone abriu a vitória deste sábado em lance que contou com a participação de Filipe Luis. Aos 18 minutos, o lateral cruzou da esquerda e Saul Niguez se antecipou à zaga para cabecear para as redes.

O segundo gol também surgiu em jogada pela esquerda, mas desta vez sem a participação direta do brasileiro. O lance culminou em finalização rasteira de Antoine Griezmann aos 14 minutos da segunda etapa. A essa altura, o Atlético dominava facilmente o rival, com direito a bola no travessão e boas defesas do goleiro do La Coruña.

Neste ritmo, não teve problemas para chegar ao terceiro gol. Aos 38 minutos, Angel Correa recebeu lançamento pela direita e bateu na saída do goleiro, selando o 21º triunfo do Atlético neste Espanhol - só o Barcelona tem mais vitórias: 24.

Em outro jogo do campeonato neste sábado, o Celta bateu o Real Sociedad por 1 a 0. Iago Aspas, principal destaque do time, foi o autor do único gol da partida, aos 16 minutos da etapa inicial. O resultado manteve o Celta na briga pelas primeiras posições da tabela. Agora o time de Vigo soma 45 pontos, em quinto lugar. O Villarreal, quarto colocado, tem 53. Já o Real Sociedad tem 35 e ocupa o 10º posto.