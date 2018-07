Atlético de Madrid se classifica e também garante vaga ao Benfica

O Grupo C da Liga dos Campeões conheceu nesta quarta-feira seus dois classificados para as oitavas de final. A vitória do Atlético de Madrid sobre o Galatasaray, por 2 a 0, na Espanha, foi suficiente para dar uma vaga ao time da casa, mas também para o Benfica, que havia empatado mais cedo com o Astana, no Casaquistão.

Estes resultados deixaram Atlético e Benfica empatados na liderança da chave, com 10 pontos cada um, sem poder ser ultrapassados por mais ninguém. No dia 8 de dezembro, em Lisboa, as equipes duelarão para definir o primeiro colocado. Já Galatasaray (quatro pontos) e Astana (três) jogam na Turquia, no mesmo dia, para disputar quem vai para a Liga Europa.

Para vencer o desesperado Galatasaray, o Atlético de Madrid foi para cima desde o início e não demorou para abrir o placar. Logo aos 13 minutos, Grizemann aproveitou ótima jogada de Gabi pelo lado direito e apareceu sozinho no meio da área para marcar de cabeça.

O gol deu a tranquilidade que o Atlético precisava. O time passou a jogar nos contra-ataques e definiu o placar na etapa final, com a mesma dupla funcionando outra vez. Gabi fez lindo lance pela direita, colocou entre as pernas do marcador e cruzou. Griezmann, em posição duvidosa, desviou para a rede.