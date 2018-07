Atlético de Madrid vence a 15ª partida seguida em casa

MADRI - O Atlético de Madrid manteve, neste domingo, a sua campanha perfeita no Estádio Vicente Calderón. Ao vencer o Zaragoza por 2 a 0, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe manteve os 100% de aproveitamento em seus domínios na temporada, com 15 vitórias, incluindo também a Copa do Rei e a Liga Europa.

O primeiro gol do jogo deste domingo foi do português Tiago, de cabeça, aparecendo no primeiro pau para desviar o escanteio batido por Gabi aos 30 minutos de jogo. Pouco depois, o romeno Sapunaru atropelou o turco Turan na área. Pênalti que o Falcao Garcia bateu forte, no meio do gol, para fazer o segundo. O gol foi o 18.º dele no Espanhol, o sexto de pênalti. Messi, com 27, lidera a artilharia com folga.

Na classificação, a vantagem do Barcelona também é grande. O time catalão, que joga na sequência contra o Málaga, tem 52 pontos, enquanto o vice-líder Atlético de Madrid foi a 44. Já o Zaragoza, com metade disso, aparece no 13.º lugar.

Mais cedo, Real Sociedad e Deportivo La Coruña empataram em 1 a 1, com gols de Pizzi e Vela, ambos no primeiro tempo. Agora o time basco, que jogou em casa, é o nono colocado, enquanto o Deportivo segue em penúltimo.