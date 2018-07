Atlético de Madrid vence a primeira no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid se recuperou neste sábado do tropeço na rodada inicial do Campeonato Espanhol, quando não passou de um empate sem gols com o Rayo Vallecano. Atuando em casa diante do Eibar, que venceu a segunda divisão na temporada passada, os atuais campeões espanhóis derrotaram o Eibar por 2 a 1.

Neste sábado, o Atlético de Madrid não foi dirigido por Diego Simeone, que cumpre oito partidas de suspensão pela expulsão no segundo jogo da Supercopa da Espanha. Mesmo assim, o time não demorou para abrir o placar da partida. Aos 11 minutos, Koke cobrou escanteio e o zagueiro brasileiro Miranda cabeceou para as redes.

O segundo gol do Atlético de Madrid também saiu em uma jogada aérea. Aos 25 minutos, Gabi cruzou para Mandzukic tocar de cabeça para as redes, marcando o seu primeiro gol no Campeonato Espanhol.

O Eibar diminuiu ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, com Abraham, que marcou após receber um passe de letra de Arrubarrena. O Atlético de Madrid, porém, conseguiu sustentar a vantagem para assegurar a vitória que o levou aos quatro pontos.

Também neste sábado, Córdoba e Celta de Vigo empataram por 1 a 1, com gols de Federico Cartabia e Fabian Orellana. O resultado levou o Celta aos quatro pontos, mesma pontuação do Atlético e do Valencia, que lideram o torneio, mas podem ser ultrapassados na sequência da rodada por Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Granada, que venceram na estreia.

Já o Athletic Bilbao se recuperou da derrota na primeira rodada ao vencer o Levante por 3 a 0, em casa, com gols de Aduriz, Ander Iturraspe e Iker Muniain.