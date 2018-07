Atlético de Madrid vence a terceira seguida na Espanha

Nos quatro jogos que fez sob o comando do ex-volante argentino, o Atlético de Madrid conquistou três vitórias e apenas um empate, na estreia do novo técnico. Até aqui, a defesa não sofreu gols, enquanto o ataque balançou as redes adversárias oito vezes. Com isso, o time madrilenho já subiu para a sétima posição, com 29 pontos. O Osasuna é o 10.º colocado, com 27.

Com Miranda e Felipe Luis como titulares, o Atlético de Madrid teve o controle do jogo desde o início e chegou ao gol aos 39 minutos. Koke cobrou escanteio, fechado, o goleiro Andrés Fernandéz saiu aos pés de Falcao para salvar, mas acabou deixando a bola cair com Godin. O uruguaio, livre, não teve trabalho para marcar.