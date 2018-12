Atlético de Madrid supera Alavés e se firma entre os 3 melhores do Espanhol

O Atlético de Madrid cumpriu a sua missão na 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time dominou o Alavés, no Estádio Wanda Metropolitano, e o derrotou por 3 a 0, colocando pressão no Barcelona e no Sevilla, clubes que estão na briga pela liderança da competição.

O triunfo levou o Atlético de Madrid aos mesmos 28 pontos do Barcelona, que leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, lidera o Espanhol. Já o Sevilla vem logo atrás, com 27. Ambos os times, porém, ainda vão entrar em campo na rodada e neste sábado, sendo que o Barcelona visitará o Espanyol e o Sevilla vai encarar o Valencia fora de casa.

Além de obrigar os rivais a não tropeçarem, o resultado serviu para consolidar o Atlético de Madrid entre os três primeiros colocados. Afinal, o Alavés ocupa a quarta posição, mas agora está mais distante, com 24 pontos.

O Atlético de Madrid começou a definir a sua vitória neste sábado aos 25 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito colombiano Arias cruzou à meia altura e o croata Kalinic empurrou a bola para as redes com a barriga.

Depois, o Alavés equilibrou a partida. E o Atlético de Madrid foi definir a sua vitória no fim do segundo tempo. Aos 37 minutos, em contra-ataque, Griezmann avançou em velocidade e tocou na saída do goleiro adversário. A bola ainda tocou na trave, mas o próprio atacante francês completou para as redes.

O terceiro e último gol do Atlético veio na sequência, aos 42. No lance, Pacheco espalmou finalização de Vitolo, mas Rodri só precisou empurrar o rebote para as redes, definindo o triunfo do time madrilenho por 3 a 0.

O Atlético de Madrid agora se concentra na Liga dos Campeões, pois na terça-feira vai visitar o Brugge, na Bélgica, pela rodada final da fase de grupos. Já o Alavés só voltará a atuar apenas em 17 de dezembro, quando receberá o Athletic Bilbao pela 16ª rodada do Espanhol.