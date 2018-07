Atlético de Madrid conquista o Troféu Ramón de Carranza

Com três gols de cabeça de jogadores sul-americanos no segundo tempo, o Atlético de Madrid venceu o Bétis por 3 a 0 em Cádiz, na Espanha, e conquistou neste sábado pela décima vez o título do Troféu Ramón de Carranza. O uruguaio José María Giménez, o colombiano Jackson Martínez e o argentino Angel Correa garantiram a vitória.

Depois de demonstrar superioridade no primeiro tempo, mas sem criar muitas oportunidades, o time de Madri alcançou o resultado apenas na etapa final. O primeiro gol saiu aos 27 minutos. Após cruzamento da direita, o zagueiro Giménez subiu mais alto que os adversários e mandou para as redes. Curiosamente, o jogador também marcou um dos gols da equipe na conquista do torneio de 2014, em vitória por 2 a 0 sobre a Sampdoria, da Itália.

O Bétis foi para cima para tentar o empate, mas foi surpreendido a dois minutos do final. Em novo cruzamento pelo lado direito, Martínez escorou para o gol. Com a vitória praticamente assegurada, o Atlético ainda encontrou tempo para fazer o terceiro. Aos 46, Correa desviou de cabeça e fechou a conta. Na disputa pelo terceiro lugar, o Granada venceu o Cádiz por 3 a 1.

Após a conquista, o Atlético de Madrid se concentra na preparação para a estreia no Campeonato Espanhol. No próximo sábado, o time vai receber o Las Palmas, recém-promovido à elite, no Vicente Calderón. Já o Bétis jogará no domingo, em casa, contra o Villarreal.